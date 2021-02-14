В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна

Юморист, который пытается сделать карьеру в музыке, презентовал новый анимационный клип на песню "Чао! Чао!".

Михаил Галустян покоряет музыкальную индустрию в образе своего сценического героя по имени Супер-Жорик.

Юморист эксплуатирует образ горячего ловеласа с Кавказа в леопардовом пиджаке.

В клипе Галустян отобразил в забавных карикатурах многих заметных деятелей современного шоу-бизнеса. Звёздам он примерил образы обитателей морского дна.

Творение армянской компании "Студия Анимации Саакянц" при продюсировании Гарика Мартиросяна вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Многим показалось, что Михаил пытается воскресить давно устаревший образ из прошлого.

"Попытка запрыгнуть в последний вагон поезда под названием "Популярность". Сейчас тренд: бывшие спортсмены — в Думу, бывшие юмористы — в музыку", — объяснили юмористу хейтеры. "Застряли в 2010 году. Уже не интересно все это!", — отметили другие.

Впрочем нашлось немало и тех, кому клип понравился.