Актёр, который отказался от звания народного артиста России, уверен, что награда исполнителя — следствие какой-то ошибки.
Владимир Путин недавно подписал указ о награждении 23-летнего исполнителя ЮрКисса (настоящее имя Юрий Киселёв) медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Певец был отмечен наградой за "за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры".
Леонид Ярмольник был удивлён тому, что молодой исполнитель удостоился столь высокой почести.
"Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало. Думаю, что это вопрос одного-двух дней, наверное, будет какое-то объяснение или отмена этого", — объяснил актёр Телеграм-каналу Подъём.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.