Ярмольник считает, что ЮрКисс получил медаль незаслуженно

Актёр, который отказался от звания народного артиста России, уверен, что награда исполнителя — следствие какой-то ошибки.

Владимир Путин недавно подписал указ о награждении 23-летнего исполнителя ЮрКисса (настоящее имя Юрий Киселёв) медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Певец был отмечен наградой за "за многолетнюю плодотворную деятельность и большой вклад в развитие отечественной культуры".

Леонид Ярмольник был удивлён тому, что молодой исполнитель удостоился столь высокой почести.