Муж Легкоступовой объяснил, почему не прибрал к рукам жильё певицы

Юрий Фирсов ответил тем, кто считает, что он довёл исполнительницу до смерти, чтобы завладеть её имуществом.

Изначально адвокат Юрия Фирсова заявлял, что вдовец Валентины Легкоступовой не претендует на её собственность.

Потом планы яхтсмена изменились. Вдовец намеревается вступить в наследство, однако объясняет, что подозрения в том, что он имеет отношение к смерти супруги, просто нелепы.