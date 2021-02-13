Юрий Фирсов ответил тем, кто считает, что он довёл исполнительницу до смерти, чтобы завладеть её имуществом.
Изначально адвокат Юрия Фирсова заявлял, что вдовец Валентины Легкоступовой не претендует на её собственность.
Потом планы яхтсмена изменились. Вдовец намеревается вступить в наследство, однако объясняет, что подозрения в том, что он имеет отношение к смерти супруги, просто нелепы.
"Когда мне говорят, что я планировал историю по отъему жилой площади Валентины, я прихожу в недоумение. У меня 24 спортивных события в году, которые я еле-еле успеваю проводить. Когда мне думать о таких вещах, чтобы Валю, мою любимую женщину, плавно споить и отобрать пятую часть собственности? Такую глупость могла только ее дочь Анэтта придумать", — цитирует Юрия Фирсова издание "Собеседник".
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.