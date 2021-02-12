Актриса прошлась по красной дорожке на премьере иностранного фильма с Розамунд Пайк в главной роли в гордом одиночестве.
Большинство приглашённых звёзд пришли со своими вторыми половинками.
Российские знаменитости вышагивали на торжественной церемонии под ручку с избранниками. Актриса Наталья Бардо пришла с мужем Мариусом Вайсбергом, Олеся Судзиловская явилась с супругом Сергеем Дзебанем.
Мария Голубкина красовалась перед фотокамерами журналистов одна. Женщина охотно побеседовала в представителями СМИ.
Актрису спросили, как пандемия отразилась на её личной жизни, ведь многие звёздные браки не выдержали испытания самоизоляцией.
Мария тут же нашлась, что ответить.
"А мне не с кем разводиться — я давно со всеми развелась", — объяснила актриса.
Голубкина развелась с Николаем Фоменко в 2008 году. Роман с сыном Василия Ливанова Борисом Ливановым не закончился свадьбой.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.