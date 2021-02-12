Мария Голубкина резко ответила на вопрос о разводе

Актриса прошлась по красной дорожке на премьере иностранного фильма с Розамунд Пайк в главной роли в гордом одиночестве.

Большинство приглашённых звёзд пришли со своими вторыми половинками.

Российские знаменитости вышагивали на торжественной церемонии под ручку с избранниками. Актриса Наталья Бардо пришла с мужем Мариусом Вайсбергом, Олеся Судзиловская явилась с супругом Сергеем Дзебанем.

Мария Голубкина красовалась перед фотокамерами журналистов одна. Женщина охотно побеседовала в представителями СМИ.

Актрису спросили, как пандемия отразилась на её личной жизни, ведь многие звёздные браки не выдержали испытания самоизоляцией.

Мария тут же нашлась, что ответить.

"А мне не с кем разводиться — я давно со всеми развелась", — объяснила актриса.

Голубкина развелась с Николаем Фоменко в 2008 году. Роман с сыном Василия Ливанова Борисом Ливановым не закончился свадьбой.