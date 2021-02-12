Журналистка опубликовала в сторис Instagram короткое видео-компромат.
На кадрах Ксения Собчак присоседилась к комику Александру Гудкову.
"Какие мы с тобой красивые, Саш", — сказала светская львица, касаясь плечом юмориста.
Ксения Анатольевна пыталась убедить подписчиков, что видео передаёт их сияющие лица без каких-либо фильтров.
"С любимым мужчиной, Костя, прости", — подписала видео Собчак в сторис, обращаясь, видимо, к своему супругу Константину Богомолову. .
Под напором Собчак Гудков заметно засмущался.
— Что мы тут с тобой делаем, Саш? — поинтересовалась Ксения.
— Баллотируемся, — объяснил Гудков и нервно засмеялся.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.