Ксения Собчак пыталась закадрить Александра Гудкова

Журналистка опубликовала в сторис Instagram короткое видео-компромат.

На кадрах Ксения Собчак присоседилась к комику Александру Гудкову.

"Какие мы с тобой красивые, Саш", — сказала светская львица, касаясь плечом юмориста.

Ксения Анатольевна пыталась убедить подписчиков, что видео передаёт их сияющие лица без каких-либо фильтров.

"С любимым мужчиной, Костя, прости", — подписала видео Собчак в сторис, обращаясь, видимо, к своему супругу Константину Богомолову. .

Под напором Собчак Гудков заметно засмущался.