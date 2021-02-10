Певица впервые раскрыла тайну, о которой молчала долгие годы.
Наташа Королёва уже 20 лет замужем за стриптизёром Сергеем Глушко, известным под псевдонимом "Тарзан". Недавний скандал с изменой Тарзана заставил публику проанализировать прошлый брак "русалки" отечественной эстрады.
Тема дельфина и русалки стала мотивом творчества сына Королёвой и Тарзана Архипа Глушко, который написал кавер на давно известную историю, ставшую лейтмотивом творчества Королёвой и Игоря Николаева.
Наташа вернулась к старой теме и ответила на вопрос по поводу своего развода с певцом и композитором Игорем Николаевым.
"Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", — объяснила Королева в ток-шоу Андрея Малахова.
После развода исполнительницу поддержала Алла Пугачёва, которая с материнской любовью относилась к Игорю Николаеву.
"У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она как настоящая мама защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало", — объяснила звезда.
Поскольку с 2020 года законодательно закреплён запрет на отчуждение территорий - предмета торга для заключения мирного договора по Курилам более не существует.