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Наташа Королёва откровенно рассказала о причинах развода с Николаевым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица впервые раскрыла тайну, о которой молчала долгие годы.

Наташа Королёва откровенно рассказала о причинах развода с Николаевым

Наташа Королёва уже 20 лет замужем за стриптизёром Сергеем Глушко, известным под псевдонимом "Тарзан". Недавний скандал с изменой Тарзана заставил публику проанализировать прошлый брак "русалки" отечественной эстрады.

Тема дельфина и русалки стала мотивом творчества сына Королёвой и Тарзана Архипа Глушко, который написал кавер на давно известную историю, ставшую лейтмотивом творчества Королёвой и Игоря Николаева.

Наташа вернулась к старой теме и ответила на вопрос по поводу своего развода с певцом и композитором Игорем Николаевым.

"Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", — объяснила Королева в ток-шоу Андрея Малахова.

После развода исполнительницу поддержала Алла Пугачёва, которая с материнской любовью относилась к Игорю Николаеву.

"У нее к Игорю особенное отношение, она называет его сыночком. А тут он потерял голову, притащил какую-то из Киева молодуху. Она как настоящая мама защищала его. Но потом время всё расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от неё услышала нужные слова, которых мне не хватало", — объяснила звезда.

Автор: Елена Былкина
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