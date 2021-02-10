Наташа Королёва откровенно рассказала о причинах развода с Николаевым

Певица впервые раскрыла тайну, о которой молчала долгие годы.

Наташа Королёва уже 20 лет замужем за стриптизёром Сергеем Глушко, известным под псевдонимом "Тарзан". Недавний скандал с изменой Тарзана заставил публику проанализировать прошлый брак "русалки" отечественной эстрады.

Тема дельфина и русалки стала мотивом творчества сына Королёвой и Тарзана Архипа Глушко, который написал кавер на давно известную историю, ставшую лейтмотивом творчества Королёвой и Игоря Николаева.

Наташа вернулась к старой теме и ответила на вопрос по поводу своего развода с певцом и композитором Игорем Николаевым.

"Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался", — объяснила Королева в ток-шоу Андрея Малахова.

После развода исполнительницу поддержала Алла Пугачёва, которая с материнской любовью относилась к Игорю Николаеву.