Калашникова вспомнила, как увела поклонника-миллионера у Бузовой

Модель взяла инициативу в свои руки и покорила сердце завидного жениха.

Анна Калашникова рассказала, что поступилась своими принципами и первая завязала знакомство с 33-летнем банкиром и вице-чемпионм Европы по боулингу Иваном Семеновым.

"Мы с Ваней и раньше виделись на различных закрытых мероприятиях, а тут я поймала его заинтересованный взгляд на себе, и сама подошла к нему, заговорила. Так мы подружились. Мы уже второй год вместе. На новогодних каникулах отдыхали в Дубае. Ваня подарил эту поездку не только мне, но и моей семье — родителям и моему сыну Дане", — похвасталась певица в YouTube-шоу Алёны Жигаловой "Алёна, блин!".

Ранее Иван Семёнов был влюблён в Ольгу Бузову, однако поющая ведущая не отвечала ему взаимностью.