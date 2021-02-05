Модель взяла инициативу в свои руки и покорила сердце завидного жениха.
Анна Калашникова рассказала, что поступилась своими принципами и первая завязала знакомство с 33-летнем банкиром и вице-чемпионм Европы по боулингу Иваном Семеновым.
"Мы с Ваней и раньше виделись на различных закрытых мероприятиях, а тут я поймала его заинтересованный взгляд на себе, и сама подошла к нему, заговорила. Так мы подружились. Мы уже второй год вместе. На новогодних каникулах отдыхали в Дубае. Ваня подарил эту поездку не только мне, но и моей семье — родителям и моему сыну Дане", — похвасталась певица в YouTube-шоу Алёны Жигаловой "Алёна, блин!".
Ранее Иван Семёнов был влюблён в Ольгу Бузову, однако поющая ведущая не отвечала ему взаимностью.
"Ваня ухаживал за Олей Бузовой. Подарил ей очень дорогие серьги GRAFF, которыми она до сих пор гордится. Но Оля его не оценила", — рассказала Калашникова.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...