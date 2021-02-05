Мама Жанны Фриске рассказала о пяти годах разлуки с внуком

Женщина пожаловалась на то, что Шепелев препятствует их встречи с наследником.

Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов очень резко высказался в ответ на известие о том, что Шепелев снова станет отцом. Он с неизменным раздражением воспринимает всё, что касается его бывшего зятя.

Мама покойной певицы Ольга не была столь резко в своих суждениях. Она только выразила свою боль по поводу того, что лишена возможности общаться с родным внуком, который смог бы стать им с мужем утешением после смерти дочери.

Ольга вспомнила, что последний раз видела внука Платона, когда мальчику было два с половиной года.