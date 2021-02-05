Женщина пожаловалась на то, что Шепелев препятствует их встречи с наследником.
Ранее отец Жанны Фриске Владимир Копылов очень резко высказался в ответ на известие о том, что Шепелев снова станет отцом. Он с неизменным раздражением воспринимает всё, что касается его бывшего зятя.
Мама покойной певицы Ольга не была столь резко в своих суждениях. Она только выразила свою боль по поводу того, что лишена возможности общаться с родным внуком, который смог бы стать им с мужем утешением после смерти дочери.
Ольга вспомнила, что последний раз видела внука Платона, когда мальчику было два с половиной года.
"Я не хочу его судить. Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребёнка, не знаю, как он себя чувствует, как учится. Я вообще ничего не знаю о нём", — процитировали журналисты ФАН слова матери Жанны Фриске.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...