Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным

После развода с Джигарханяном пианистка нашла утешение в отношениях со скандально известным выпускником "Фабрики звёзд".

Виталина Цымбалюк-Романовская познакомилась с Прохором Шаляпиным на одном ток-шоу, где она яростно защищалась, пытаясь доказать, что ею не двигали меркантильные интересы в отношениях с Джигарханяном.

Общественность тут же приписала пианистке роман с Шаляпиным, однако, по словам Виталины, их связывали другие интересы.

По мнению публики, у пары случился роман. Однако Цымбалюк-Романовская отрицает, что между ними было что-то большее, чем дружба.

"Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела как женщина, которую затравили, в чём-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулемётами", — объяснила Виталина Teleprogramma. pro.

Экс-супруга Армена Борисовича с теплом вспоминает то время.