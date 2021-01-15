После развода с Джигарханяном пианистка нашла утешение в отношениях со скандально известным выпускником "Фабрики звёзд".
Виталина Цымбалюк-Романовская познакомилась с Прохором Шаляпиным на одном ток-шоу, где она яростно защищалась, пытаясь доказать, что ею не двигали меркантильные интересы в отношениях с Джигарханяном.
Общественность тут же приписала пианистке роман с Шаляпиным, однако, по словам Виталины, их связывали другие интересы.
По мнению публики, у пары случился роман. Однако Цымбалюк-Романовская отрицает, что между ними было что-то большее, чем дружба.
"Мы не встречались, как мужчина и женщина. Но какое-то время общались, и это было своевременно. Этот тяжелый период мне нужно было пережить. И я благодарна за это Прохору. Тогда я выглядела как женщина, которую затравили, в чём-то обвинили, забрасывали камнями, застреливали пулемётами", — объяснила Виталина Teleprogramma. pro.
Экс-супруга Армена Борисовича с теплом вспоминает то время.
Мы дружили, у нас были хорошие отношения. Получилась красивая история, остались замечательные фотографии. Мы не расстались, просто наш интерес к этой истории закончился", — рассказала пианистка.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.