Уилл Смит "заехал" в челюсть звезде "Мстителей" Энтони Маки

Вечеринка по случаю пятидесятилетнего юбилея актёра не задалась.

Актёр из киновселенной Marvel Энтони Маки получил по лицу от легендарного голливудского актёра Уилла Смита.

История произошла, когда Энтони был на празднике в честь 50-летия Уилла Смита, которое он отмечал в Будапеште.

Всё произошло, когда он хотел вручить виновнику торжества подарок. Они со Смитом не поняли друг друга, поэтому произошла случайная стычка.

"Не знаю, что я пытался сделать, наверное, я пытался обнять его, а он подумал, что я хочу дать пять. В итоге он попытался стукнуться руками и со всей силы заехал мне в челюсть справа", — объяснил Маки в эфире радиостанции SiriusXM.

Смит извинился перед гостем своего праздника. Тот принял извинения, хотя отметил, что у актёра весьма сильный удар.