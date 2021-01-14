Вечеринка по случаю пятидесятилетнего юбилея актёра не задалась.
Актёр из киновселенной Marvel Энтони Маки получил по лицу от легендарного голливудского актёра Уилла Смита.
История произошла, когда Энтони был на празднике в честь 50-летия Уилла Смита, которое он отмечал в Будапеште.
Всё произошло, когда он хотел вручить виновнику торжества подарок. Они со Смитом не поняли друг друга, поэтому произошла случайная стычка.
"Не знаю, что я пытался сделать, наверное, я пытался обнять его, а он подумал, что я хочу дать пять. В итоге он попытался стукнуться руками и со всей силы заехал мне в челюсть справа", — объяснил Маки в эфире радиостанции SiriusXM.
Смит извинился перед гостем своего праздника. Тот принял извинения, хотя отметил, что у актёра весьма сильный удар.
Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.