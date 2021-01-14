Павел Воля показал, как на Мальдивах отдыхают бюджетные туристы

Юморист поделился снимком "отеля" для бедных.

Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой сейчас отдыхают на Мальдивах. Периодически звёздная парочка радует подписчиков фотографиями из райского уголка планеты.

Сатирический настрой не оставляет Волю даже на отдыхе. На тропических островах он тоже находит поводы для иронии.

Резидент Comedy Club разместил в Instagram снимок, который наглядно показывает, что не все посетители Мальдивских островов могут позволить себе отдыхать в люксовых отелях.

За спиной у супругов на снимке красуется палатка, которую комик назвал "отелем".

"Реакция, когда вживую увидели отель, который забронировали", — подписал фото Павел.

Подписчики Воли продолжили юморить.