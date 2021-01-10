В Москве умерла Татьяна Власова, которая является матерью скандального актёра Алексея Панина.
СМИ сообщают, что это произошло ещё 5 января, однако родственники женщины не хотели огласки и пытались сохранить это в тайне. Практически всю жизнь Власова проработала журналисткой в издательстве "Наука". Также она настояла на том, чтобы её сын поступил в ГИТИС, но Панину не удалось его закончить.
"Мы все, кто любит Лешу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Леша — замечательный сын, прекрасный отец. Все, кто рядом с Лешей сейчас, окружайте его любовью и понимаем", — написала в соцсетях певица Лолита.
Выступая с докладом на съезде Трудовой партии Кореи, Ким Чен Ын расставил геополитические акценты и высказался об отношениях с США, Китаем и Россией.