В Москве умерла мать Алексея Панина

В Москве умерла Татьяна Власова, которая является матерью скандального актёра Алексея Панина.

СМИ сообщают, что это произошло ещё 5 января, однако родственники женщины не хотели огласки и пытались сохранить это в тайне. Практически всю жизнь Власова проработала журналисткой в издательстве "Наука". Также она настояла на том, чтобы её сын поступил в ГИТИС, но Панину не удалось его закончить.