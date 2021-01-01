Елена Степаненко рассказала о романе с молодым помощником

С момента как стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна появились слухи о том, что юмористка закрутила роман с 30-летним помощником.

Вполне ожидаемо, что артистка захочет повторить выходку своего экс-мужа. Однако эти слухи оказались ложью. Об этом рассказала сама Степаненко.