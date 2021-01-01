С момента как стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна появились слухи о том, что юмористка закрутила роман с 30-летним помощником.
Вполне ожидаемо, что артистка захочет повторить выходку своего экс-мужа. Однако эти слухи оказались ложью. Об этом рассказала сама Степаненко.
"Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! Конечно, вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год, чего я всем и желаю!", — объяснила юмористка.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.