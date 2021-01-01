Панина возмутила выходка вандалов, написавших про Путина на стене

Вандалы расписали одну из стан на улице курортного испанского городка Торревьеха.

Актёр, обнаружив надпись, сделанную наполовину на испанском, а наполовину на русском языке, стал громко кричать на всю улицу.

Ему не понравилось содержимое надписи, в которой критике подвергся президент РФ Владимир Путин.

Алексей Панин удивился, что в Европе встретил подобное резкое высказывание в адрес лидера России. В порыве ярости он даже сорвал с лица медицинскую маску.