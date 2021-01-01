Вандалы расписали одну из стан на улице курортного испанского городка Торревьеха.
Актёр, обнаружив надпись, сделанную наполовину на испанском, а наполовину на русском языке, стал громко кричать на всю улицу.
Ему не понравилось содержимое надписи, в которой критике подвергся президент РФ Владимир Путин.
Алексей Панин удивился, что в Европе встретил подобное резкое высказывание в адрес лидера России. В порыве ярости он даже сорвал с лица медицинскую маску.
"Не могу понять, откуда в Испании, в Европе, нашлись такие скоты, провокаторы, враги России. Я за Путина готов "умереть" прямо у этого кактуса. Отряды Путина должны разобраться в этой истории, которая происходит в центре Европы!" — эмоционально высказался эмигрировавший актёр.
Сборная России после победы над Швецией (4:3 ОТ) на молодёжном чемпионате мира-2021 обеспечила как минимум второе место в группе.