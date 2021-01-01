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Панина возмутила выходка вандалов, написавших про Путина на стене

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Вандалы расписали одну из стан на улице курортного испанского городка Торревьеха.

Актёр, обнаружив надпись, сделанную наполовину на испанском, а наполовину на русском языке, стал громко кричать на всю улицу.

Ему не понравилось содержимое надписи, в которой критике подвергся президент РФ Владимир Путин.

Алексей Панин удивился, что в Европе встретил подобное резкое высказывание в адрес лидера России. В порыве ярости он даже сорвал с лица медицинскую маску.

"Не могу понять, откуда в Испании, в Европе, нашлись такие скоты, провокаторы, враги России. Я за Путина готов "умереть" прямо у этого кактуса. Отряды Путина должны разобраться в этой истории, которая происходит в центре Европы!" — эмоционально высказался эмигрировавший актёр.

 

Автор: Елена Былкина
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