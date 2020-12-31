Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Сухогруз затонул у побережья Китая, есть жертвы
Россия нанесла Швеции первое за 14 лет поражение на МЧМ
Армия России получила за год 250 тысяч единиц вооружения
Исхаков объяснил, почему не разрешил Гагариной вывозить дочь за рубеж
Украинец получил срок за провоз в Крым запрещённых веществ
Алексей Воробьёв обогнал Криштиану Роналду и Киану Ривза
Мать и двое детей отравились угарным газом в Энгельсе
У Агаты Муцениеце появился поклонник
Юлии Чичериной прислали повестку на допрос в уголовный розыск

Наташа Максимова рассказала, как возлюбленный бил её по лицу

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подруга Ренаты Литвиновой пожаловалась на домашнее насилие.

Наташа Максимова рассказала, как возлюбленный бил её по лицу

Наташа Максимова стала известна в светских кругах после того, как появилась на обложке гламурного журнала. Она стала первой женщиной-трансгендером, которая позировала модному глянцу.

Женщина ведёт светскую жизнь, однако её судьба не лишена драматических моментов.

Максимова рассказала, что год назад её избил бойфренд.

"Под Новый год. Про итоги. Так принято. И я обязательно соберусь с мыслями. И напишу все-все-все. Но это будет завтра. Под Новый год. Сегодня я закрываю свой самый главный гештальт. Гештальт жертвы. Ровно год назад. После волшебного дня рождения (на который, если успею, надеюсь пойду и сегодня) любимый мною человек ударил меня по лицу. Без объявления войны. Скоропостижно. И очень больно. Так, что я, отлетев на пол, даже не поняла, что это происходит со мной. Я даже не почувствовала боли. Скорее недоумение. И ощущение, что это происходит не со мной", — вспоминала Наташа.

Максимова посоветовала женщинам, которые терпят такое отношение, не раздумывая, уходить. 

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Стали известны соперники сборной России в четвертьфинале МЧМ
Бузова пошла на жертвы, чтобы сделать подарок Манукяну
Форвард сборной Швеции обвинил Россию в грязной игре на МЧМ
Сухогруз затонул у побережья Китая, есть жертвы
Наташа Максимова рассказала, как возлюбленный бил её по лицу
Россия нанесла Швеции первое за 14 лет поражение на МЧМ
Армия России получила за год 250 тысяч единиц вооружения
Даня Милохин рассказал об избиениях в детском доме
Исхаков объяснил, почему не разрешил Гагариной вывозить дочь за рубеж
Украинец получил срок за провоз в Крым запрещённых веществ
Популярное
Мир. Новости мира
"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией

Необычную идею выдвинул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он уверен, что в вопросе двойного гражданства для украинцев нужно "запретить Россию".

"Закрытая тема": украинцам рассказали про двойное гражданство с Россией
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Новости Украины
Оператор ГТС Украины хочет отказаться от российского оборудования
Мир. Новости мира
Командующий ВСУ рассказал о Донбассе, России и гибридной войне
Новости Белоруссии
Эксперт прокомментировал "план Путина - Патрушева" по Белоруссии
Игорь Буккер Геноцид индейцев признали, но количество жертв сократили Игорь Буккер Любовь Степушова Трампу нужен удар по Ирану Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия включается в лунную гонку Усам Оздемиров
Комментарии
Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции
Игорь Гундаров: Федоров — против Путина и Конституции
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Россияне идут в 2021 год с грузом долгов и проблем
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Названы вопросы, которые люди пишут Путину
Михаил Касьянов: Россией будут править автоматы
Тиньков о российских футболистах: "Выглядят уже получше"
Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году
Зачем Бог сотворил мир и какое наше место в этом мире
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Разъединенные Штаты Америки — скорая реальность
Пушков - Кулебе: "Сам ты гибридное оружие!"
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Эксперты составили список преемников Путина в 2024-м
В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников