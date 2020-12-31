Наташа Максимова рассказала, как возлюбленный бил её по лицу

Подруга Ренаты Литвиновой пожаловалась на домашнее насилие.

Наташа Максимова стала известна в светских кругах после того, как появилась на обложке гламурного журнала. Она стала первой женщиной-трансгендером, которая позировала модному глянцу.

Женщина ведёт светскую жизнь, однако её судьба не лишена драматических моментов.

Максимова рассказала, что год назад её избил бойфренд.

"Под Новый год. Про итоги. Так принято. И я обязательно соберусь с мыслями. И напишу все-все-все. Но это будет завтра. Под Новый год. Сегодня я закрываю свой самый главный гештальт. Гештальт жертвы. Ровно год назад. После волшебного дня рождения (на который, если успею, надеюсь пойду и сегодня) любимый мною человек ударил меня по лицу. Без объявления войны. Скоропостижно. И очень больно. Так, что я, отлетев на пол, даже не поняла, что это происходит со мной. Я даже не почувствовала боли. Скорее недоумение. И ощущение, что это происходит не со мной", — вспоминала Наташа.

Максимова посоветовала женщинам, которые терпят такое отношение, не раздумывая, уходить.