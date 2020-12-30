Собчак "подколола" Тарасова за видео с танцем Бузовой

Футболист следит за творчеством бывшей супруги, с которой они расстались в 2016 году.

Ксения Собчак оценила новогоднее видео от футбольного клуба "Рубин".

Похоже, что спортсмену больше нечего предъявить публике, кроме искромётного танца, который Ольга Бузова исполнила под песню "Мало половин".

Данную музыкальную композицию зрители оценивали исключительно в контексте расставания Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым.

Движения танца под песню, в которой Ольга пела о том, что "открывает мир других мужчин", пригодились её экс-супругу.