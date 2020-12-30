Футболист следит за творчеством бывшей супруги, с которой они расстались в 2016 году.
Ксения Собчак оценила новогоднее видео от футбольного клуба "Рубин".
Похоже, что спортсмену больше нечего предъявить публике, кроме искромётного танца, который Ольга Бузова исполнила под песню "Мало половин".
Данную музыкальную композицию зрители оценивали исключительно в контексте расставания Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым.
Движения танца под песню, в которой Ольга пела о том, что "открывает мир других мужчин", пригодились её экс-супругу.
"Хотя я сама всегда за музыкальные инициативы, но даже мое сердечко за Тарасова что-то закололо. Кажется, и правда год был непростой, раз до клипов с движениями "Мало половин" дошло", — написала Ксения Собчак своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
В Нальчике в возрасте 21 года скончался сумоист Джамбулат Хатохов, в 2003 году вошедший в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный ребёнок в мире.