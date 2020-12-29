София Ротару против замужества своей внучки

Внучка Софии Ротару уже давно строит карьеру модели в США. Там девушка встречается с бойфрендом и уже готова узаконить отношения.

Однако звёздная бабушка пока не готова благословить внучку на брак, поскольку считает, что Соня ещё слишком молода для таких отношений.

"Это ее судьба, ей решать. Она еще очень молодая, рановато для свадьбы. Ей нужно доучиться, получить хорошее образование, а все остальное у нее получится", — отметила Ротару.

Примечательно, что жених внучки уже познакомился с певицей и даже успел ей понравиться. Но бабушка непреклонна в своём решении.