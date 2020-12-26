Солнцев опубликовал загадочное фото Пугачёвой

Экс-участник "Дома-2" не перестаёт иронизировать над успешными представителями российского шоу-бизнеса.

Рустам Солнцев периодически радует подписчиков необычными снимками селебрити. На этот раз воспитанник телестройки опубликовал фото Аллы Пугачёвой.

Примадонна запечатлена в каком-то казённом учреждении в окружении людей, которые что-то сосредоточенно пишут.

Вид у Аллы Борисовны неформальный. Она одета в уютную розовую курточку. За её спиной стоит верный спутник — Максим Галкин.

По виду Примадонны можно сказать, что она не в восторге от внезапной фотосессии. Взгляд королевы российской эстрады красноречиво говорит всё, что она думает о фотографе.

"Алла и чувак из Матрицы!" — подписал фото Рустам.

Подписчики Солнцева стали забрасывать его вопросами, желая знать, где и при каких обстоятельствах было сделано данное фото. Рустам же не спешит раскрывать карт, оставляя фолловеров в неизвестности.