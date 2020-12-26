Экс-участник "Дома-2" не перестаёт иронизировать над успешными представителями российского шоу-бизнеса.
Рустам Солнцев периодически радует подписчиков необычными снимками селебрити. На этот раз воспитанник телестройки опубликовал фото Аллы Пугачёвой.
Примадонна запечатлена в каком-то казённом учреждении в окружении людей, которые что-то сосредоточенно пишут.
Вид у Аллы Борисовны неформальный. Она одета в уютную розовую курточку. За её спиной стоит верный спутник — Максим Галкин.
По виду Примадонны можно сказать, что она не в восторге от внезапной фотосессии. Взгляд королевы российской эстрады красноречиво говорит всё, что она думает о фотографе.
"Алла и чувак из Матрицы!" — подписал фото Рустам.
Подписчики Солнцева стали забрасывать его вопросами, желая знать, где и при каких обстоятельствах было сделано данное фото. Рустам же не спешит раскрывать карт, оставляя фолловеров в неизвестности.
"Может, они пришли вакцинироваться и ждут в огромной очереди?" — предположили интернет-пользователи.
"Неужели заставляет переписывать на него все наследство?" — острят хейтеры.
Литве напомнили, что в канун важных и ожидаемых праздников (Рождество, Новый год) традиционно приходят на ум надежды на что-то лучшее.