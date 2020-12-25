Звезду "Мажора" всё чаще видят в компании ослепительных красоток.
Павел Прилучный вовсю наслаждается холостяцкой жизнью.
Находиться в обществе прекрасных дам ему не мешают отношения с Мирославой Карпович, с которой он живёт под одной крышей.
Любвеобильному артисту приписывают роман с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян.
Прилучный обращает внимание не только на знойных брюнеток, так и на пышногрудых блондинок.
"Ещё до небезызвестной драки Паша зажигал со своей однокурсницей в караоке. С красивой статной блондинкой. Девушка весь вечер не слезала с его колен. Понятно, что отношения у них весьма свободные", — поведали "Комсомольской правде" приятели артиста.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.