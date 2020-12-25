Прилучного заметили в караоке-баре с пышногрудой блондинкой

Звезду "Мажора" всё чаще видят в компании ослепительных красоток.

Павел Прилучный вовсю наслаждается холостяцкой жизнью.

Находиться в обществе прекрасных дам ему не мешают отношения с Мирославой Карпович, с которой он живёт под одной крышей.

Любвеобильному артисту приписывают роман с коллегой по сериалу "В клетке" Зепюр Брутян.

Прилучный обращает внимание не только на знойных брюнеток, так и на пышногрудых блондинок.