Тяжелобольной Борис Моисеев уезжает за границу

Помощник заслуженного артиста уверяет, что исполнитель неплохо себя чувствует.

К Борису Моисееву, ушедшему со сцены в 2015 году из-за инсульта, приковано внимание общественности. То и дело в СМИ появляется информация об ухудшении состояния заслуженного артиста России.

Представитель певца Сергей Горох опровергает слухи о том, что Моисееву стало хуже.

"Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в ленте новостей утром о себе всякие глупости", — рассказал Сергей Горох в интервью "Вечерней Москве".

Борис Михайлович собирается провести несколько месяцев в Юрмале.