Помощник заслуженного артиста уверяет, что исполнитель неплохо себя чувствует.
К Борису Моисееву, ушедшему со сцены в 2015 году из-за инсульта, приковано внимание общественности. То и дело в СМИ появляется информация об ухудшении состояния заслуженного артиста России.
Представитель певца Сергей Горох опровергает слухи о том, что Моисееву стало хуже.
"Он в полной гармонии с собой. В хорошем настроении, на позитиве. Созванивается с друзьями. Но он расстраивается, когда видит в ленте новостей утром о себе всякие глупости", — рассказал Сергей Горох в интервью "Вечерней Москве".
Борис Михайлович собирается провести несколько месяцев в Юрмале.
"Он принял себя таким, какой он есть. Он ходит, разговаривает. У него есть домработница, которая стирает, убирает, готовит еду. Ближайшие планы — очень хочет поехать на лето в Юрмалу", — объяснил Горох.
Звезда "Папиных дочек" и фигурист официально зарегистрировали свои отношения.