Якубович требует удалить ролик, в котором его превратили в Марио

Ведущий "Поля чудес" требует изъять из Сети оскорбительное видео, в котором эксплуатируют его узнаваемый образ.

Леониду Аркадьевичу пришёлся не по вкусу юмористический ролик, в котором его шаржированный образ представили персонажем компьютерной игры "Марио".

Знаменитый персонаж старой игры переоделся в черный фрак и стал удивительно похож на Леонида Аркадьевича.

То, что создатели видео взяли за основу образ именно Якубовича подтверждается тем, что персонаж говорит голосом ведущего "Поля Чудес".

"Ну а для всех, кто хочет иметь такие яйца, рекламная пауза", — произносит усатый человечек в конце первого уровня.

Компьютерный Якубович на видео ест грибы, охотится за монетами, борется с монстрами.

Представители телеведущего выясняют, преследовал ли ролик коммерческие цели. Если создатели видео зарабатывают на образе Леонида Аркадьевича, то коммерсантов ждёт судебный иск. Если же ребята решили просто пошутить, то Якубович настоятельно требует удалить данное видео.