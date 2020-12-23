Тарзан продал семейное гнездо, пока Королёва была в Африке

В прошлый раз, когда Королёва вернулась из отпуска, она не досчиталась драгоценностей на сумму пять миллионов рублей. И в этот раз Наташу ожидают сюрпризы.

Пока Наташа Королёва вживалась в роль члена общины дикого африканского племени, Тарзан всеми силами пытался избавиться от того, что могло бы напоминать жене о его любовных похождениях на стороне.

Сергей Глушко продал квартиру, в которой попался в объятия хищниц, втянувших его в громкий публичный скандал.

Провинившийся супруг старается угодить великодушной жене, давшей ему шанс на исправление.



