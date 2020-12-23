В прошлый раз, когда Королёва вернулась из отпуска, она не досчиталась драгоценностей на сумму пять миллионов рублей. И в этот раз Наташу ожидают сюрпризы.
Пока Наташа Королёва вживалась в роль члена общины дикого африканского племени, Тарзан всеми силами пытался избавиться от того, что могло бы напоминать жене о его любовных похождениях на стороне.
Сергей Глушко продал квартиру, в которой попался в объятия хищниц, втянувших его в громкий публичный скандал.
Провинившийся супруг старается угодить великодушной жене, давшей ему шанс на исправление.
США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому. Есть ли результат?