Татьяна Навка уверена, что Америка деградирует

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала о своих негативных впечатлениях после посещения Нью-Йорка.

Супруга пресс-секретаря президента РФ уверена, что Америка сейчас достояна только сочувствия.

Татьяна Навка обратила внимание на то, что США заметно деградирует. Страна, которая претендовала на мировое лидерство, по мнению спортсменки, откатывается назад в своём развитии.

Признаком деструктивных процессов для Навки стала антисанитария в центральных городах страны.