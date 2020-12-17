Валерий Меладзе впервые не снялся в "голубых огоньках"

Певец, который вызвал своим призывом бойкотировать новогодние шоу волну общественного возмущения, оказался последователен в своих заявлениях.

Несмотря на то, что Валерий Меладзе пожалел о своих словах о бойкоте "голубых огоньков", он всё же не стал участвовать в ТВ-программах, посвященных встрече Нового года.

На вопрос, увидят ли зрители Валерия Меладзе в новогоднюю ночь на экранах ТВ, ответил продюсер Иосиф Пригожин.