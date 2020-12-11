Иван Ургант пошутил над старой визиткой Путина

Ведущий поиронизировал над попыткой продать "многофункциональную" визитку лидера РФ.

Поводом для шуток на передаче "Вечерний Ургант стала информация о том, что кто-то пытается выгодно реализовать старую визитку В. В. Путина.

На ней значатся прежние должности лидера страны — заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Такие посты Владимир Путин занимал с 1992 по 1996 годы.

Иван Ургант удивился тому, что кто-то решился расстаться с подобным сокровищем. Шоумен уверен, что данная визитка дает её владельцу огромное число преимуществ.