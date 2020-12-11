Ведущий поиронизировал над попыткой продать "многофункциональную" визитку лидера РФ.
Поводом для шуток на передаче "Вечерний Ургант стала информация о том, что кто-то пытается выгодно реализовать старую визитку В. В. Путина.
На ней значатся прежние должности лидера страны — заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Такие посты Владимир Путин занимал с 1992 по 1996 годы.
Иван Ургант удивился тому, что кто-то решился расстаться с подобным сокровищем. Шоумен уверен, что данная визитка дает её владельцу огромное число преимуществ.
"Прекрасное вложение, честно говоря. Потому что она одновременно является еще и социальной картой москвича, и картой "Тройка", и в любом банке можно взять кредит только по этому документу. Также она является билетом на любой концерт группы "Любэ", — объяснил Ургант в своём вечернем шоу.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.