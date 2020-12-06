Семён Слепаков сравнил себя с бородатой свиньёй-аферистом

Юморист стал гостем программы Дмитрия Быкова "Жалкая замена литературы".

Писать поинтересовался у комика, с каким животным он себя ассоциирует. Вопрос не застал Семёна Слепакова врасплох. Он без раздумий рассказал о представителе животного мира, которому он сильно симпатизирует.

"Есть такое замечательное животное, называется бородатая свинья с острова Борнео. Я её недавно увидел. Во-первых, внешнее сходство очевидно. У неё тоже борода. Она очень похожа на меня. Она лежит под пальмой. Она крышует обезьян, которые живут на пальме. Хищники не подходят к этой пальме, потому что её боятся. За это обезьяны ей скидывают бананы с пальмы, чтобы она никуда не ходила и просто могла жрать. Собственно говоря бородатая свинья с острова Барнео так и проводит свою жизнь", — поведал Семён Слепаков.

Дмитрий Львович задался вопросом, почему леопарды боятся эту свинью. Юморист предположил, что она может дать хищникам отпор.

Собеседники не исключили также, что свинья эта может произвести устрашающее впечатление и ест свои бананы за пиар.

"Эта свинья еще и аферист! Она еще больше мне нравится!" — рассмеялся Слепаков.

Сам Дмитрий Быков не раз признавался, что его любимое животное вомбат (семейство сумчатых млекопитающих, обитающих в Австралии).