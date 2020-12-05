Бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль в честь 10-летия сына заказал ему концерт популярного рэпера Моргенштерна.
Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ и предоставил видео с концерта. На кадрах видно, как музыкант выступает перед группой детей. Экс-депутата не остановили ограничения, которые введены из-за пандемии коронавируса.
Сейчас Шкиль занимается бизнесом. Клуб, в котором выступал рэпер, принадлежит ему.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.