Экс-депутат организовал для 10-летнего сына концерт Моргенштерна

Бывший депутат городского совета Калининграда Олег Шкиль в честь 10-летия сына заказал ему концерт популярного рэпера Моргенштерна.

Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ и предоставил видео с концерта. На кадрах видно, как музыкант выступает перед группой детей. Экс-депутата не остановили ограничения, которые введены из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Шкиль занимается бизнесом. Клуб, в котором выступал рэпер, принадлежит ему.