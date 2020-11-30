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Фанаты Джонни Деппа хотят, чтобы Эмбер Херд убрали из "Аквамена 2"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Более 1,6 миллиона подписей собрала петиция с требованием убрать актрису Эмбер Херд из фильма "Аквамен 2", который должен выйти в 2022 году. В нём актриса должна сыграть девушку главного героя.

За отстранение актрисы от съёмочного процесса выступают в основном фанаты Джонни Деппа, которого недавно заменили на Мадса Миккельсена в третьей части "Фантастических тварей".

"Мужчины — являются такими же жертвами домашнего насилия, как и женщины. Это нужно признать, и мы обязаны не давать тем, кто способен на насилие, занимать ведущие позиции в индустрии развлечений", — сказано в петиции.

Автор: Алексей Корнеев
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