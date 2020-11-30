Более 1,6 миллиона подписей собрала петиция с требованием убрать актрису Эмбер Херд из фильма "Аквамен 2", который должен выйти в 2022 году. В нём актриса должна сыграть девушку главного героя.
За отстранение актрисы от съёмочного процесса выступают в основном фанаты Джонни Деппа, которого недавно заменили на Мадса Миккельсена в третьей части "Фантастических тварей".
"Мужчины — являются такими же жертвами домашнего насилия, как и женщины. Это нужно признать, и мы обязаны не давать тем, кто способен на насилие, занимать ведущие позиции в индустрии развлечений", — сказано в петиции.
Музыкальный критик Сергей Соседов не считает, что пение под фонограмму - это преступление.