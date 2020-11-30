Фанаты Джонни Деппа хотят, чтобы Эмбер Херд убрали из "Аквамена 2"

Более 1,6 миллиона подписей собрала петиция с требованием убрать актрису Эмбер Херд из фильма "Аквамен 2", который должен выйти в 2022 году. В нём актриса должна сыграть девушку главного героя.

За отстранение актрисы от съёмочного процесса выступают в основном фанаты Джонни Деппа, которого недавно заменили на Мадса Миккельсена в третьей части "Фантастических тварей".