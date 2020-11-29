Штурм уверена, что Королёва не выиграла от скандального пиара

Певица объяснила механизм развития секс-скандала.

Наталья Штурм уверена, что шантажисты, которые якобы угрожали слить видео с участием Тарзана в Сеть, были запланированным этапом PR-акции. Что-то, однако, пошло не по сценарию.

Частая гостья ток-шоу убеждена, что Королёва и Тарзан изначально хотели заработать на скандале вокруг своей личной жизни, однако на их публичном концерте "погрели руки" посторонние лица.

По мнению исполнительницы, в выигрыше остались все, кроме главных участников представления.

В частности, за жареными фактами потянулась Ксения Собчак. Малахов, которого обошли, сделал ход конём.