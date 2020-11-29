Певица объяснила механизм развития секс-скандала.
Наталья Штурм уверена, что шантажисты, которые якобы угрожали слить видео с участием Тарзана в Сеть, были запланированным этапом PR-акции. Что-то, однако, пошло не по сценарию.
Частая гостья ток-шоу убеждена, что Королёва и Тарзан изначально хотели заработать на скандале вокруг своей личной жизни, однако на их публичном концерте "погрели руки" посторонние лица.
По мнению исполнительницы, в выигрыше остались все, кроме главных участников представления.
В частности, за жареными фактами потянулась Ксения Собчак. Малахов, которого обошли, сделал ход конём.
"Малахов, скорее всего, увидев подругу Королеву не у себя в студии, а бесплатно у Собчак, огорчился и тут же пригласил "коварную разлучницу" Шульженко к себе на эфир. Результат: история вышла из-под контроля, все заработали, кроме самих звёзд", — рассказала певица в интервью "Пятому каналу".
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