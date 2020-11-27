Собчак отдаёт сына в английскую школу

Журналистка заботится о том, чтобы её сын получил блестящее образование.

Четырёхлетний Платон уже сейчас активно "грызёт" гранит науки. Ксения Собчак ранее рассказывала, что наняла ребёнку репетитора по китайскому языку, так как считает этот язык одним из самых перспективных в мире.

Дальновидная мамочка также готовит сына к поступлению в элитную школу для богатых.

"До поступления в большую английскую школу ISM Платон начал учить английский в группе", — объяснила светская львица в блоге.

Обучать Платона в школе ISM, стоимость образовательных услуг которой исчисляется миллионами, будут исключительно на английском языке. Окружать ребёнка будут дети, носители иностранного языка. Процент русскоговорящих ребят в классе незначительный.

Самый скромный набор услуг за годовое обучение ребёнка в школе составляет три миллиона рублей. Помимо стандартных школьных предметов, мальчика будут обучать живописи, актерскому мастерству, музыке.

Выпускники элитной школы могут рассчитывать на поступление в лучшие университеты мира.