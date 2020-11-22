София Ротару собирается приехать в Россию

Концертный директор исполнительницы Сергей Лавров рассказал о желании певицы вернуться в Россию.

Представитель Софии Ротару объяснил, что отсутствие концертов прославленной исполнительницы в РФ связано с тем, что София Михайловна не стала снижать свои запросы по гонорарам. Более того, с ростом валютного курса суммы в её "концертном прайсе" ощутимо возросли.

София Михайловна всё же стремится в Россию. Она не отказалась от приглашения композитора Игоря Крутого принять участие в "Песне года".

В этом концертом мероприятии она выступает с 1973 года и не собирается нарушать традиции.

"София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", — рассказал Лавров журналистам "Собеседника".

Концертный директор объяснил, что Ротару выступит на "Песне года" бесплатно.