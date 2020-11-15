Цискаридзе вспомнил, как он доказывал свою половую принадлежность

Знаменитый артист балета рассказал, насколько коварна театральная жизнь.

Экс-премьер Большого театра поведал историю из своего далёкого детства.

Николай Цискаридзе рассказал, что на заре его артистической карьеры, когда он ещё был ребёнком, родители других детей завидовали его успехам.

Считающие своих чад гениальными, коварные родители написали на 13-летнего Колю Цискаридзе жалобу в КГБ.

Они настаивали на том, чтобы провести медицинскую экспертизу ребёнка, который им показался подозрительно талантливым.

Их претензии заключались в том, что у мальчика не может быть столь выдающихся способностей, поэтому он — девочка.

Мама Николая Цискаридзе помогла начинающей звезде балета пройти медицинское освидетельствование, за что он ей бесконечно благодарен.