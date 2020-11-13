Пригожин уверен, что общество нужно спасать от Шнурова

Продюсер охотно даёт интервью по всем актуальным темам современности. На этот раз он порассуждал на тему чистоты русского языка.

Иосиф Пригожин в интервью радио "Комсомольская правда" посетовал на то, что современная молодёжь превратила мат в язык для повседневного общения. С этой проблемой, по убеждению продюсера, нужно бороться на государственном уровне.

Представитель горской культуры, которая отличается почтением к старикам, с сожалением отметил, что молодые люди перестали слушать замечания взрослых.

Частным случаем нарушения моральных устоев Иосиф Игоревич назвал поведение Сергея Шнурова.

По его словам, лидера группы "Ленинград" необходимо оштрафовать за то, что он "обливает" матом его, Валерию, а также нападающего ФК "Зенит" Артёма Дзюбу.