Галкин объяснил, что Пугачёва и пенсионерка, и 18-летняя девочка

Супруг Примадонны собрал в студии передачи "Сегодня вечером" своих коллег по шоу-бизнесу.

Критерием отбора гостей на шоу стали неравные по возрасту браки известных личностей.

Героями передачи стали Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Владимир Стеклов. Все эти люди женаты на девушках, которые значительно моложе их самих.

Максим Галкин, у которого разница с супругой составляет 27 лет, выступал в роли эксперта.

Несмотря на то, что Галкин, в отличие от своих гостей, моложе жены, Максим поставил себя в один ряд с любителями жениться на молоденьких.

Галкин объяснил особенности своего разновозрастного брака.

По словам юмориста, Пугачёва не даёт ему скучать. Примадонне, по мнению 44-летнего супруга, удаётся быть каждый день разной.