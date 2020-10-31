Прилучный и Карпович по-прежнему вместе

Парочка, отношения которой общественность не одобряла с самого начала, вероятно, всё ещё вместе.

Слухи о расставании исходили от людей, вращающихся в кругу знакомых актёров.

Поводом для того, чтобы опровергнуть слухи о разрыве, стали кадры, на которых молодые люди, очень похожие на Прилучного и Карпович, делали покупки в супермаркете.

Папарацци не устают следить за влюблёнными.

Мирослава и Павел играют в Театриуме в одном спектакле под названием "Косметика врага". Любопытные проследили за тем, вместе ли парочка покидает театральные стены.

Оказалось, что Карпович и Прилучный уезжали из театра на разных автомобилях, однако потом Мирослава пересела в авто к Павлу.

Карпович отказалась комментировать их отношения с Прилучным. Создаётся впечатление, что влюблённые стараются всячески скрывать от публики свой роман.