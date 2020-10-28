Бывшая участница группы "Блестящие" поведала, чего стоит карьера, в основе которой нет ничего, кроме секса.
Вокалистка объяснила, что те, кто рассчитывают получить в этой жизни что-то с помощью безнравственных методов, будут разочарованы.
Орлова с гордостью объяснила, что сама никогда не прибегала к аморальным способам повысить свою популярность.
Певица заявила, что не опускалась до того, чтобы "предавать себя". Всё, чего она достигла, по её словам, обусловлено талантом и трудолюбием.
Ольга Орлова предостерегала самонадеянных звёзд от этого тупикового пути.
"Через постель можно добиться только постели", — сказала певица.
Александр Лукашенко уверен: стачки на белорусских предприятиях финансируются из-за рубежа.