Ольга Орлова рассказала о карьере "через постель"

Бывшая участница группы "Блестящие" поведала, чего стоит карьера, в основе которой нет ничего, кроме секса.

Вокалистка объяснила, что те, кто рассчитывают получить в этой жизни что-то с помощью безнравственных методов, будут разочарованы.

Орлова с гордостью объяснила, что сама никогда не прибегала к аморальным способам повысить свою популярность.

Певица заявила, что не опускалась до того, чтобы "предавать себя". Всё, чего она достигла, по её словам, обусловлено талантом и трудолюбием.

Ольга Орлова предостерегала самонадеянных звёзд от этого тупикового пути.