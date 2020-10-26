Бывшая жена продюсера Бари Алибасова Елена Уронич призналась, что ранее родила сына с отклонениями. По её словам, Алибасов заставил отдать ребёнка в детский дом.

"Ребенок родился с отклонениями, и Бари сказал мне, что мы его не потянем. Я совершила самый страшный поступок в своей жизни, мне было очень тяжело жить с этим. В том, что сделано, я виню не только Бари, но и себя. Вот появился мальчик Саша, который говорит, что является нашим сыном. Если так будет на самом деле, я отдам ему все свое тепло", — отметила Уронич.