Анна Семенович сфотографировалась голышом

Обладательница самой шикарной груди исполнила давние грёзы поклонников и предстала перед публикой обнажённой.

Переболевшая коронавирусной инфекцией Анна Семенович отправилась в Сочи. Выбор курорта, возможно, продиктован тем, что многие зарубежные границы сейчас "на замке".

Девушка ранее рассказывала, что сломала два ребра, участвуя в шоу "Ледниковый период".

Со сломанными рёбрами певица проходила достаточно долго, пока врачи, занимающиеся лечением Семенович от COVID-19, не обратили внимание певицы на давние травмы.

Экс-солистка группы "Блестящие" сейчас расслабляется, принимая оздоровительные процедуры в лучших spa-салонах курортного города.

Фото с массажного стола, на который девушка легла обнажённой, и взбудоражила фанатов русской красавицы.

Впрочем, ничего лишнего певица не показала.