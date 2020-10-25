Обладательница самой шикарной груди исполнила давние грёзы поклонников и предстала перед публикой обнажённой.
Переболевшая коронавирусной инфекцией Анна Семенович отправилась в Сочи. Выбор курорта, возможно, продиктован тем, что многие зарубежные границы сейчас "на замке".
Девушка ранее рассказывала, что сломала два ребра, участвуя в шоу "Ледниковый период".
Со сломанными рёбрами певица проходила достаточно долго, пока врачи, занимающиеся лечением Семенович от COVID-19, не обратили внимание певицы на давние травмы.
Экс-солистка группы "Блестящие" сейчас расслабляется, принимая оздоровительные процедуры в лучших spa-салонах курортного города.
Фото с массажного стола, на который девушка легла обнажённой, и взбудоражила фанатов русской красавицы.
Впрочем, ничего лишнего певица не показала.
Анастасия Приходько утверждает, что так и не смогла заработать денег во время сотрудничества с Константином Меладзе, поскольку половина её выступлений была бесплатной.