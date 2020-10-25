Николай Басков поделился чудодейственным средством против COVID-19

Натуральный блондин российской эстрады объяснил, что не поддается панике по поводу распространения COVID-19.

Басков уверен в своей неуязвимости, так как знает отличное средство, которое не оставляет коронавирусной инфекции шанса.

Певец уверен, что помешательство на теме коронавируса выглядит смешно, так как существуют проблемы серьезней.

Басков скептически относится к паникёрам, которые пытаются спастись от заразы с помощью масок и перчаток.

Исполнитель рассказал, что ему довелось наблюдать за одним пассажиром самолёта, который во время полёта слишком часто менял маски и перчатки, а также непрерывно опрыскивал руки дезинфицирующим раствором.

"Как говорят: мы притягиваем то, чего боимся", — сказал Николай Басков.

Сам же певец доверяет одному проверенному средству.

Для профилактики заражения COVID-19 он рекомендовал всем обрабатывать полость рта и носовых пазух раствором серебра.