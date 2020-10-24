Роскошь напоказ. Певица Слава купила дочери Mercedes

Интернет-пользователи выражают неудовольствие по поводу того, что звёзды шоу-бизнеса выставляют напоказ свои роскошные приобретения.

Недавно в хвастовстве упрекнули Диму Билана, который приобрел авто премиум класса Cadillac XT6. Ранее Филипп Киркоров порадовал сынишку автомобилем за 30 миллионов.

На этот раз певица Слава приобрела для любимой дочки Александры машину марки Mercedes-Benz GLA за пять миллионов рублей.

Девушка не могла сдержать слёз счастья. Момент передачи ключей Слава засняла на видео и выложила в свой Instagram.

Это первый автомобиль 21-летней Александры, которая уже сделала первые шаги в сценической карьере. Девушка презентовала свою песню под названием "Не трогай меня".

Слава призналась, что сама обожает водить автомобиль. На своём первом авто певица, по её словам, "всю ночь наворачивала круги по МКАД".

На фоне "коронакризиса" такие покупки несколько смущают простых граждан, до которых периодически доносятся жалобы звёзд на финансовые проблемы.