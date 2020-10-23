Наоми Кэмпбелл назвала себя злой темнокожей женщиной

Британская модель пожаловалась на то, что её воспринимают в контексте её расовой принадлежности.

В интервью модному журналу Vogue легендарная модель рассказала, что её часто обвиняли в том, что на снимках она выражает негативные эмоции. В этом особенно сильно упрекали Кэмпбелл в Британии.

По словам модели, эти обвинения её раньше расстраивали, однако сейчас она смирилась с тем, что ей приписывают образ злой темнокожей женщины.

"Я больше не стремлюсь к одобрению", — призналась Кэмпбелл.

Модель призналась, что ей приходилось сталкиваться с проявлением расизма. Наоми больше нравилось называть это явление "территориализмом".