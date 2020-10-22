Антону Лапенко приписывают роман с Мусей Тотибадзе

Популярному блогеру мастерски удается пускать журналистов по ложному следу.

Личная жизнь одного из самых любимых скетч-комиков Рунета скрыта от глаз общественности. То, что Антон Лапенко до сих пор не назвал имя своей "особы" не дает покоя папарацци. Лапенко не устают приписывать романы с яркими девушками из мира шоу-бизнеса.

Поводом для того, чтобы заподозрить Лапенко в отношениях с той или иной девушкой становятся незначительные эпизоды. Недавно СМИ облетела новость, что актёр встречается с коллегой по сериалу "Чики" Алёной Михайловой. Журналисты видели, как парочка прогуливалась по территории фестиваля "Кинотавр" и поспешили объявить Антона и Алёну парой.

Актриса поспешила опровергнуть данную информацию, так как она встречается с другим молодым человеком.

На этот раз Антону приписали роман с певицей Мусей Тотибадзе. Антон и Муся вместе посетили спектакль "Гроза" в театре БДТ, что дало повод заговорить о любовной связи двух медийных личностей.

Поклонники Лапенко ждут, как он и его наречённая невеста прокомментируют возникшие слухи.