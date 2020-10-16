Влад Топалов показал накачанный торс

Певец выложил фото с обнаженным торсом, на котором рельефно выпирают наработанные тяжким и упорным трудом в спортзале мышцы.

Топалов, глядя на свою отличную фигуру, разрешил себе устроить "праздник живота".

"Причин не жрать не вижу", — пояснил пост в своем аккаунте в Instagram Топалов.

Видно, что Влад, как и его супруга, следят за своей фигурой.

Одной из первых новую запись Владислава прокомментировала Валерия.

"Наверни-ка за всех нас. Тебе точно можно", — с юмором ответила она певцу.

Однако не все подписчики Влада так же довольны своей физической формой. Некоторые честно признались, что по утрам они солидарны с Топаловым, а вот вечером их мысли приобретают противоположное направление.