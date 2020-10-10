Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в столице
Новый премьер Киргизии допустил уход президента республики в отставку
Ким Чен Ын принёс извинения гражданам КНДР
Лукашенко посетил СИЗО, чтобы поговорить с оппозиционерами
Facebook признал рекламу лука "слишком сексуальной"
В центре Степанакерта приступили к разминированию снарядов
Новый состав правительства Киргизии утверждён парламентом
У коронавируса появилось три новых симптома
Уткин назвал Кулькова "страшно невезучим парнем"

Для обвинения Тарзана в избиении Шульженко нет весомых доказательств

Дело о том, что Тарзан нанес Шульженко черепно-мозговую травму, шито белыми нитками.

Для обвинения Тарзана в избиении Шульженко нет весомых доказательств

Бывшая любовница Тарзана настаивает на том, что она упала из-за того, что Глушко оттолкнул её. Свидетели инцидента вызвали Шульженко скорую помощь.

"Он меня отшвырнул. Я не ожидала. Это близкий мой человек, как я могла испугаться идти к нему?" — поделилась девушка.

Юрист Шульженко нашёл в действиях Глушко состав преступления.

"На сегодня мы имеем все признаки состава преступления, как минимум статьи 115 части первой (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Это уже уголовное преступление. При любых обстоятельствах бить девочку — перебор", — объяснил адвокат Вадим Лялин.

Однако подобные заявления не впечатлили других юристов. В частности, адвокат Янис Юкша заявил, что обвинения Анастасии Шульженко в адрес Сергея Глушко не имеют под собой никаких оснований. Для возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда здоровью нет достаточных доказательств.

Последние материалы
В Киргизии задержан экс-замглавы МВД
Подписчики обвинили Айзу Анохину в том, что её пост проплачен Кремлём
Почему в "Химках" не задерживаются тренеры
Грета Тунберг посоветовала американцам голосовать за Байдена
Для обвинения Тарзана в избиении Шульженко нет весомых доказательств
Синоптики предупредили о "тепловой аномалии" в столице
Телеведущий Андрей Норкин стал дедушкой во второй раз
Новый премьер Киргизии допустил уход президента республики в отставку
Ким Чен Ын принёс извинения гражданам КНДР
Лукашенко посетил СИЗО, чтобы поговорить с оппозиционерами
Популярное
Бывший СССР
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"

Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.

А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Здоровье
Медики перечислили важнейшие продукты для пожилых людей
Мир. Новости мира
"Шок и недоумение": в Раде отреагировали на отказ Киева от вакцины
Новости спорта
Евсеев получил предложение от одного из московских клубов
Игорь Буккер Рассекреченные списки: ЦРУ планировало убийства молниями Игорь Буккер Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин отказал SpaceX в гениальности Василий Амирджанов Любовь Степушова Возможен ли в Белоруссии военный переворот? Любовь Степушова
Комментарии
В Северной Корее прошёл парад в честь 75-летия партии
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Тихановская не хочет быть президентом Белоруссии в будущем
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
В Киргизии задержан экс-президент Атамбаев
В Киргизии задержан экс-президент Атамбаев
В Киргизии задержан экс-президент Атамбаев
В Киргизии задержан экс-президент Атамбаев
В Киргизии задержан экс-президент Атамбаев
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Возможен ли в Белоруссии военный переворот?
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Дмитрий Медведев: "Все будут против "Единой России""
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Вторая волна "ковида": ситуация хуже, чем хотелось бы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников