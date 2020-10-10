Для обвинения Тарзана в избиении Шульженко нет весомых доказательств

Дело о том, что Тарзан нанес Шульженко черепно-мозговую травму, шито белыми нитками.

Бывшая любовница Тарзана настаивает на том, что она упала из-за того, что Глушко оттолкнул её. Свидетели инцидента вызвали Шульженко скорую помощь.

"Он меня отшвырнул. Я не ожидала. Это близкий мой человек, как я могла испугаться идти к нему?" — поделилась девушка.

Юрист Шульженко нашёл в действиях Глушко состав преступления.

"На сегодня мы имеем все признаки состава преступления, как минимум статьи 115 части первой (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Это уже уголовное преступление. При любых обстоятельствах бить девочку — перебор", — объяснил адвокат Вадим Лялин.

Однако подобные заявления не впечатлили других юристов. В частности, адвокат Янис Юкша заявил, что обвинения Анастасии Шульженко в адрес Сергея Глушко не имеют под собой никаких оснований. Для возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда здоровью нет достаточных доказательств.