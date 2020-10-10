Ведущая телестройки "Дом-2" Ксения Бородина не одобрила того, как Собчак троллит героев своих передач.
Бородина призналась, что с интересом смотрит шоу Ксении Собчак, которую, однако, никогда не считала своей подругой.
Телеведущая отдала должное журналистскому таланту своей бывшей коллеги, однако её напрягает то, какие шутки позволяет себе отпускать Собчак в адрес тех, у кого она берёт интервью.
"Это странно, когда журналист после уже того, как тебе дали интервью, стебёт через комменты героя", — написала Бородина в Instagram.
Собчак от своего лица редко язвит по поводу высказываний героев своих передач, однако обрушивает на тех, кто согласился с ней пооткровенничать, мнение своей аудитории.
Эпатажная журналистка отбирает самые едкие комментарии зрителей и публикует их в сторис, чтобы подогреть интерес к очередному выпуску шоу "Осторожно, Собчак!".
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.