Ксения Бородина не хотела бы "попасть на зубок" Ксении Собчак

Ведущая телестройки "Дом-2" Ксения Бородина не одобрила того, как Собчак троллит героев своих передач.

Бородина призналась, что с интересом смотрит шоу Ксении Собчак, которую, однако, никогда не считала своей подругой.

Телеведущая отдала должное журналистскому таланту своей бывшей коллеги, однако её напрягает то, какие шутки позволяет себе отпускать Собчак в адрес тех, у кого она берёт интервью.

"Это странно, когда журналист после уже того, как тебе дали интервью, стебёт через комменты героя", — написала Бородина в Instagram.

Собчак от своего лица редко язвит по поводу высказываний героев своих передач, однако обрушивает на тех, кто согласился с ней пооткровенничать, мнение своей аудитории.

Эпатажная журналистка отбирает самые едкие комментарии зрителей и публикует их в сторис, чтобы подогреть интерес к очередному выпуску шоу "Осторожно, Собчак!".