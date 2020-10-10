Мать Тимати прокомментировала участие сына в "Холостяке"

После расставания Тимура Юнусова с Анастасией Решетовой рэпер стал героем нового сезона шоу "Холостяк".

После этого многие поклонники решили, что музыкант на самом деле не разрывал отношения с моделью. Однако мама Тимати решила опровергнуть это.