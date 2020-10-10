После расставания Тимура Юнусова с Анастасией Решетовой рэпер стал героем нового сезона шоу "Холостяк".
После этого многие поклонники решили, что музыкант на самом деле не разрывал отношения с моделью. Однако мама Тимати решила опровергнуть это.
"Не стоит путать шоу с реальной жизнью", — написала Симона Юнусова в Instagram.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.