Недавно Айза Анохина рассказала подписчикам о том, что бывший муж преследует её. Блогер пожаловалась, что не может наладить нормальные отношения с отцом своего ребёнка.

"Я искренне хочу общаться нормально с отцом Элвиса. Но этот человек, который никого не любит, не может быть даже знакомым. На протяжении часа он снимал меня при любом споре. Провоцировал, и только после слов Сэма, что он жесток к нему и ко мне, хотя бы немного заткнулся", — пишет Анохина в Instagram.

"Он догнал нас и снова начал снимать и унижать меня. Я не думала никогда, что способна на такую ненависть… Но ее я ощущаю сполна", — добавила блогер.