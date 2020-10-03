Скандально известный актёр высказал свое мнение по поводу вывода из работы актеров старше 65 лет.
Садальский с присущей ему прямотой высказал директору "Ленкома" то, что он думает по поводу предпринятых руковдством противоэпидемиологических мер. Захаров последовал рекомендациям Департамента культуры и освободил от работы возрастных актеров.
В ответ на это Садальский на своей страничке в Instagram написал, что "рекомендовал бы ему первому уйти в подполье со своими 73+. Уверен — "отряд не заметит потери бойца".
Садальский яростно защищает Инну Чурикову
"А вот потерю Чуриковой заметят все. Такую брешь на прославленной сцене "Ленкома" трудно не заметить. Зритель хочет видеть ЛЮБИМЫХ артистов, зритель идет в театр, чтобы встретиться с тем, кого любит, и стать хоть чуточку счастливее от этой встречи. Так что руки прочь от самого главного лекарства!" — написал Садальский пламенную речь в своем аккаунте.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.