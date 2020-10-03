Станислав Садальский вступился за Инну Чурикову

Скандально известный актёр высказал свое мнение по поводу вывода из работы актеров старше 65 лет.

Садальский с присущей ему прямотой высказал директору "Ленкома" то, что он думает по поводу предпринятых руковдством противоэпидемиологических мер. Захаров последовал рекомендациям Департамента культуры и освободил от работы возрастных актеров.

В ответ на это Садальский на своей страничке в Instagram написал, что "рекомендовал бы ему первому уйти в подполье со своими 73+. Уверен — "отряд не заметит потери бойца".

Садальский яростно защищает Инну Чурикову