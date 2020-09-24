62-летняя Шерон Стоун назвала лучшего партнёра по поцелуям в кино

Американская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун рассказала, кто из её коллег лучше всего целовался во время съёмок, сообщает Metro.

Звезда сообщила, что на неё произвёл огромное впечатление поцелуй с Робертом Де Ниро в процессе съёмок фильма "Казино".

Стоун призналась, что так сильно влюбилась тогда в своего партнёра, что даже если бы он просто ударил её по голове, она бы решила, что это великолепно.

"Это был актёр, которым я восхищалась больше всего, и на протяжении всей своей карьеры я думала о том, что хочу сесть напротив Де Ниро и удержать себя в руках", — рассказала Шэрон Стоун.

Известная актриса рассказала, что в детстве перенесла удар молнии. По словам знаменитости, она набирала воду в утюг и при этом держалась за металлический кран. В этот момент молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме и актриса получила сильный удар током.