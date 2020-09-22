Убийца основателя легендарной группы Beatles Джона Леннона Марк Чепмен принёс извинения вдове музыканта Йоко Оно спустя 40 лет после совершения преступления, сообщает РИА Новости.
В этом году Чепмену уже в 11-й отказали в условно-досрочном освобождении. Таким образом, 65-летнему убийце придётся минимум ещё два года провести за решёткой.
Выступая перед комиссией, Чепмен заявил, что его поступок был "подлым и жестоким". Он признался, что убил легендарного музыканта не из-за личной неприязни к нему, а для того, чтобы прославится, сообщает Mirror.
До совершения преступления он не раз пытался свести счёты с жизнью, лечился от депрессии. Также Чепмен признался, что думал о покушении на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.
Он был признан вменяемым. Чепмен получил пожизненный срок.
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