Убийца Джона Леннона принёс извинения Йоко Оно спустя 40 лет

Убийца основателя легендарной группы Beatles Джона Леннона Марк Чепмен принёс извинения вдове музыканта Йоко Оно спустя 40 лет после совершения преступления, сообщает РИА Новости.

В этом году Чепмену уже в 11-й отказали в условно-досрочном освобождении. Таким образом, 65-летнему убийце придётся минимум ещё два года провести за решёткой.

Выступая перед комиссией, Чепмен заявил, что его поступок был "подлым и жестоким". Он признался, что убил легендарного музыканта не из-за личной неприязни к нему, а для того, чтобы прославится, сообщает Mirror.

До совершения преступления он не раз пытался свести счёты с жизнью, лечился от депрессии. Также Чепмен признался, что думал о покушении на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

Он был признан вменяемым. Чепмен получил пожизненный срок.